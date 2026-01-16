В Азербайджане расширены основания для отстранения работников

Расширен перечень оснований для отстранения работников от выполнения трудовых обязанностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующие изменения отражены в законе о внесении поправок в Трудовой кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно новым нормам, работодатель вправе отстранить работника от работы на соответствующий период рабочего времени в целях защиты интересов собственника и коллектива, предотвращения возможных нарушений правил охраны труда и обеспечения трудовой дисциплины и в ряде дополнительных случаев.

В частности, отстранение возможно, если по итогам обязательного медицинского осмотра выявлены медицинские противопоказания к выполнению трудовых функций, если работник уклоняется от участия в обязательных инструктажах по охране труда и проверки знаний, а также если он препятствует расследованию факта нарушения трудовых обязанностей.

Работодатель имеет право отстранить работника до устранения обстоятельств, послуживших основанием для такого решения. Срок отстранения будет определяться индивидуально в зависимости от характера случая, устранения причин отстранения либо действий или бездействия работника, влияющих на продолжительность данного периода.

Кроме того, работодатель сможет досрочно отменить приказ или распоряжение об отстранении работника от работы.