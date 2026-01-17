В ряде случаев женщинам будут платить зарплату по новым правилам

Внесены изменения в случаи установления неполного рабочего времени для женщин, а также в правила сохранения заработной платы во время прохождения медицинских осмотров.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном 16 января Президентом Ильхамом Алиевым.

Ранее по просьбе беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет либо детей с инвалидностью, а также женщин, осуществляющих уход за больным членом семьи на основании медицинского заключения, работодатель был обязан устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю с оплатой труда пропорционально отработанному времени. При этом продолжительность ежедневного или еженедельного рабочего времени определялась по соглашению сторон.

Согласно изменению, положение о выплате заработной платы пропорционально отработанному времени при работе в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели для этих женщин исключено.

В соответствии с действующим законодательством, за беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, сохраняется средний заработок в дни прохождения ими и их детьми диспансерных и амбулаторных обследований в медицинских учреждениях, а также в дни проведения врачебных консультаций. Для проведения таких обследований работодатель обязан в обязательном порядке создать необходимые условия для беременных женщин.