В Суигайыте задержали мошенника
В городе Сумгайыт потерпевший обратился в полицию и сообщил, что в его отношении совершено мошенничество на 24 тыс. манатов.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении мошенничества - ранее судимый 42-летний И.Гулиев.
При нем также было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин.
В ходе расследования выяснилось, что И.Гулиев, пообещав потерпевшему создать совместный бизнес, продал принадлежащие ему драгоценности и присвоил вырученные деньги.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
