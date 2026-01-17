В Суигайыте задержали мошенника

В городе Сумгайыт потерпевший обратился в полицию и сообщил, что в его отношении совершено мошенничество на 24 тыс. манатов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении мошенничества - ранее судимый 42-летний И.Гулиев.

При нем также было обнаружено психотропное вещество - метамфетамин.

В ходе расследования выяснилось, что И.Гулиев, пообещав потерпевшему создать совместный бизнес, продал принадлежащие ему драгоценности и присвоил вырученные деньги.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.