В Италии задержано судно, перевозившее груз, принадлежащий России

В порту итальянского города Бриндизи был задержан корабль, ранее заходивший в Новороссийск, вместе с находившимся на его борту грузом металла в объёме 33 тысячи тонн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Финансовой гвардии Италии, судно, ходившее под флагом одного из малых островных океанических государств, было задержано с металлическим грузом из России. В ходе проверки выяснилось, что корабль находился в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября.

Причиной задержания стали санкции Европейского союза, запрещающие импорт и экспорт из России в связи с войной в Украине.