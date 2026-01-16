https://news.day.az/officialchronicle/1809876.html Надежда Исмайлова награждена орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Н.В.Исмайловой орденом "Шохрат". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится: "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Надежда Исмайлова награждена орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Надежды Исмайловой орденом "Шохрат".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За особые заслуги в области журналистики в Азербайджанской Республике наградить Надежду Васильевну Исмайлову орденом "Шохрат"".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре