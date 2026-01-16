Надежда Исмайлова награждена орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Надежды Исмайловой орденом "Шохрат".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За особые заслуги в области журналистики в Азербайджанской Республике наградить Надежду Васильевну Исмайлову орденом "Шохрат"".