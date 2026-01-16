В Баку состоится вечер классической музыки памяти жертв 20 Января

20 января в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится мероприятие, посвященное светлой памяти жертв трагедии 20 Января, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life в пресс-службе филармонии.

На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова.

В программе памятного вечера будут представлены ценные образцы азербайджанской и мировой классической музыки. Среди исполняемых произведений - финальная сцена из балета Гара Гараева "Тропою грома", симфоническая поэма Арифа Меликова "Последний перевал", финальная часть IV симфонии Агшина Ализаде "Muğamvari", а также знаменитое произведение Сэмюэля Барбера "Адажио", занимающее особое место в программе.

Этот музыкальный вечер станет выражением глубокого уважения к памяти жертв трагедии 20 Января, навсегда запечатлённой в национальной памяти, и посредством языка музыки отразит скорбь, гордость и несокрушимый дух нашего народа.

Филармония приглашает всех принять участие в этом значимом памятном мероприятии.

Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az