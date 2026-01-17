Зарплата работников с неполным рабочим днем в этих случаях будет выплачиваться полностью

В законодательстве усовершенствовано понятие неполного рабочего времени.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном 16 января Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему законодательству, оплата труда при неполном рабочем времени определяется либо пропорционально времени, затраченному на выполнение трудовой функции, либо по взаимному соглашению сторон.

В соответствии с изменениями, работодатель при появлении вакантной должности (профессии), а также при изменении факторов, ранее обусловивших установление неполного рабочего времени, обязан принять меры для перевода работника, занятого на условиях неполного рабочего времени, на полный рабочий день.

Согласно действующим нормам, работникам, трудящимся в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом, заработная плата выплачивается пропорционально отработанному времени либо в зависимости от фактического объема выполненной работы.

В то же время, согласно новому закону, таким работникам заработная плата также может выплачиваться в полном объеме по соглашению сторон.