Вниманию готовящихся к поступлению в магистратуру

Первую попытку вступительного экзамена в магистратуру планируется провести 15 февраля 2026 года. По мере приближения даты экзамена основным предметом обсуждения становится вопрос о том, по каким направлениям вырастут проходные баллы и в каких сферах конкуренция будет наиболее острой. Наблюдения показывают, что в последние годы стремление сблизить требования рынка труда с программами высшего образования еще больше усилило интерес к магистратуре. В этом контексте на повестку дня также выходит открытие новых специальностей и обновление существующих направлений подготовки.

Как сообщает Day.Az, в комментарии Modern.az секретарь Общественного совета при Министерстве науки и образования Гюнай Акберова отметила, что на фоне того, что до магистерских экзаменов остаётся всего месяц, уже можно наблюдать определённые тенденции.

"Если опираться на опыт последних лет и международную практику, можно сказать, что рост баллов ожидается по специальностям, напрямую связанным с рынком труда и требующим практических навыков. В частности, информационные технологии, аналитика данных, искусственный интеллект, кибербезопасность, финансы, экономика, управление, а также международные отношения и программы с обучением на иностранном языке, как и в предыдущие годы, будут вызывать повышенный интерес и в этом году. С ростом спроса, разумеется, неизбежно повышаются и проходные баллы.

В сфере образования складывается интересный парадокс: с одной стороны, интерес к педагогическим специальностям сохраняется, с другой - на первый план начинают выходить более узкие и специализированные направления, такие как управление образованием, образовательная политика, учебные программы и оценивание, инклюзивное образование, образовательные технологии. В мировой практике уже давно приоритетом являются не только "подготовка учителей", но и лидерство в образовании и инновации в этой сфере. С этой точки зрения возможно сохранение стабильности или рост баллов по данным направлениям", - отметила она.

По ее словам, в целом прогнозы на этот год указывают на достаточно высокий уровень конкуренции:

"Особенно сложным станет выбор по перспективным специальностям с ограниченным количеством мест. Это будет побуждать молодежь не просто стремиться набрать высокий балл, а делать более осознанный выбор профессии. В долгосрочной перспективе это является здоровым процессом".

Акберова также добавила, что мировые тренды в вопросе открытия новых специальностей очевидны. По ее мнению, на уровне магистратуры было бы целесообразно расширить такие направления, как искусственный интеллект и образование, цифровая трансформация в образовании, дошкольное образование и специальная педагогика, устойчивое развитие и климатическая политика, психология образования, перевод и академическое письмо, публичная политика и управление.

"Во многих странах эти специальности уже преподаются либо как самостоятельные программы, либо как поднаправления существующих специальностей и пользуются большим спросом. Моя личная позиция заключается в том, что магистратура - это не просто продолжение бакалавриата, а этап глубокой специализации и профессионального становления. Поэтому создание новых практико-ориентированных и исследовательских программ, отвечающих реальным потребностям рынка труда, крайне важно как для молодёжи, так и для развития страны", - подчеркнула она.

При этом она рекомендовала молодым людям не гнаться исключительно за баллами, а делать выбор с учётом собственных навыков, интересов и будущих планов:

"Иногда правильная специальность дает гораздо больше, чем высокий балл - мировой опыт это наглядно подтверждает", - сказала она.

Эксперт в сфере образования Эльчин Эфенди, в свою очередь, напомнив о том, что до магистерских экзаменов осталось немного времени, призвал выпускников бакалавриата быть более внимательными:

"Желательно, чтобы кандидаты участвовали в пробных экзаменах, организуемых Государственным экзаменационным центром, поскольку они позволяют получить первоначальное представление о модели и формате экзамена. Ожидается, что в этом году число участников экзамена будет на уровне прошлого года или немного выше. Как известно, в прошлом году было выделено значительное количество плановых мест как по государственному заказу, так и на платной основе. Несмотря на это, по обоим направлениям осталось немало вакантных мест. Одной из основных причин стало то, что часть выпускников бакалавриата в прошлом году не участвовала в конкурсе".

Эксперт считает, что в этом году ожидается участие и этих выпускников:

"Это дает основания полагать, что конкурс будет более напряжённым и конкурентным. В то же время экзамены останутся доступными для бакалавров, поскольку эта модель применяется уже третий год, и кандидаты достаточно хорошо адаптировались к данному формату. В целом прогнозируется, что результаты экзаменов будут хорошими. На этапе после экзаменов начинается процесс специализации, и большое количество абитуриентов с высокими результатами еще больше усилит конкурентную среду".

Эфенди также высказался по поводу открытия новых специальностей в магистратуре:

"Что касается открытия новых направлений в магистратуре, считаю целесообразным создание программ прежде всего по таким современным и перспективным областям, как искусственный интеллект, информационные технологии, аналитика данных и аналогичные направления. Открытие подобных специальностей позволит готовить квалифицированные кадры именно для этих сфер рынка труда. В то же время более рациональным было бы поэтапное сокращение некоторых специальностей с низким спросом на рынке труда", - отметил эксперт.

Напомним, что прием заявлений для участия в экзамене осуществляется в онлайн-формате.

Отметим также, что бакалавры, планирующие участие в экзамене, с 14 по 26 января 2026 года должны после создания "Личного кабинета" на странице ekabinet.dim.gov.az (для тех, у кого его нет) пополнить счет в "Личном кабинете" на сумму, необходимую для подачи заявления (50 манатов).