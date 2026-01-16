США назвали условия для соглашения с Ираном

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф озвучил требования Вашингтона к Ирану, которые "необходимо зафиксировать в дипломатическом соглашении, чтобы снять текущую напряженность". Об этом сообщает The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Уиткоффа, соглашение должно затронуть четыре важных вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного арсенала, обращение с уже накопленным ядерным материалом и деятельность проиранских группировок на Ближнем Востоке.

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности удара Вооруженных сил США по Ирану, спецпредставитель выразил надежду, что все удастся решить дипломатическим путем. Он отметил, что тяжелое экономическое положение Исламской Республики может подтолкнуть Тегеран к компромиссу.

В заключении Уиткофф назвал протестующих "невероятно мужественными людьми" и выразил солидарность с ними.