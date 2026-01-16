В Азербайджане задержаны организаторы незаконных онлайн-казино

Главное управление по борьбе с киберпреступностью (ГУБКП) продолжает осуществлять оперативно-технические мероприятия в отношении организаторов незаконных онлайн-азартных игр и онлайн-казино в соцсетях.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в ходе очередной операции киберполиции были задержаны ещё двое подозреваемых в указанных преступных действиях - 35-летний Ульви Рзаев и 26-летний Рза Рзаев.

В ходе расследования было установлено, что эти лица вступили в преступную связь с сайтами, на которых проводятся незаконные азартные игры, управляемые из-за рубежа, и создали виртуальные "кассы". Затем члены группы зарегистрировались в социальных сетях под профилями "Tokio", "Lasvegas", "Tac", "Joker" и "Padişah Casino" и за денежное вознаграждение привлекали обратившихся к ним лиц к участию в онлайн-азартных играх.

В ходе обысков в квартирах задержанных в различных районах столицы были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств электронные документы, а также банковские карты и мобильные номера, использовавшиеся в незаконных казино-играх. Установлено, что банковские карты были получены от различных лиц за вознаграждение и применялись для незаконных денежных переводов.

По данному факту в Главном управлении продолжается расследование.

"Мы вновь рекомендуем гражданам не участвовать в незаконных тотализаторах и азартных играх, организаторы которых дают им заманчивые обещания. При этом вы можете стать жертвой кибермошенников, потерять средства на своих банковских счетах и вас могут привлечь к ответственности за участие в незаконных азартных играх", - говорится в сообщении.