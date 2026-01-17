В США задумались о создании замены ООН

Администрация президента США может рассматривать Совет мира под председательством Дональда Трампа в качестве замены ООН. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что это будет "своего рода параллельным неофициальным органом для урегулирования конфликтов за пределами Газы". По данным издания, ожидается, что Соединенные Штаты представят совет на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе. При этом детали того, как именно орган будет функционировать, не раскрываются.