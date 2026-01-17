Отпуска будут суммироваться

Внесены изменения в порядок суммирования продолжительности основного и дополнительного отпусков.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном 16 января Президентом Ильхамом Алиевым.

Ранее, если работник одновременно имел право на два и более дополнительных отпуска, предусмотренных статьями Трудового кодекса, касающимися условий труда, особенностей трудовой функции и трудового стажа, к основному отпуску присоединялся один дополнительный отпуск наибольшей продолжительности.

Согласно новому закону, если работник одновременно имеет право на дополнительные отпуска, предусмотренные соответствующими статьями Трудового кодекса по условиям труда, особенностям трудовой функции и трудовому стажу, дополнительные отпуска, полученные по каждой из этих статей, будут суммироваться и полностью присоединяться к его основному отпуску.