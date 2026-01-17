На этих автобусах изменилась стоимость проезда

С сегодняшнего дня изменилась стоимость проезда на экспресс-маршрутах №594 и №595, курсирующих по направлению Баку-Сумгайыт.

Как передает Day.Az, тариф увеличен на 10 гяпиков и теперь составляет 90 гяпиков.

Указанные маршруты будут использоваться в качестве альтернативы основным регулярным автобусным линиям.

Отмечается, что на экспресс-направлениях стоимость проезда устанавливается выше, чем на обычных маршрутах.

Напомним, что на маршрутах №594 и №595 курсируют современные автобусы марки Neoplan.