В Азербайджане пересмотрены сроки выплаты заработной платы

Внесены изменения в правила сроков выплаты заработной платы.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном 16 января Президентом Ильхамом Алиевым.

Ранее ежемесячная заработная плата, как правило, должна была выплачиваться работникам два раза в месяц - в виде аванса и оставшейся части - с интервалом не более шестнадцати дней. Работникам, заработная плата которых рассчитывалась за годовой период, выплаты должны были производиться не реже одного раза в месяц.

Согласно новому закону, заработная плата должна выплачиваться работникам не реже одного раза в месяц. При взаимном согласии сторон ежемесячная заработная плата может быть разделена на две части - в виде аванса и оставшейся суммы - и выплачиваться два раза в месяц с интервалом не более шестнадцати дней.