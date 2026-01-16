При назначении на ночную смену будут учитываться семейные обязанности работников

При назначении работников на ночную смену будут учитываться их потребности, связанные с выполнением семейных обязанностей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено Законом о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденным сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, при организации сменного режима рабочего времени и назначении на ночную смену, при наличии обоснования и возможности, будут учитываться особые потребности работников, в том числе связанные с выполнением ими семейных обязанностей.