Кредит без официального дохода

Вопрос о том, что банки не выдают кредиты людям без официального дохода, часто обсуждается в обществе. Многие граждане отмечают, что даже при наличии неофициального дохода получить кредит в банке невозможно.

Как сообщает Day.Az, экономист Акиф Насирли в беседе с Milli.Az объяснил, что главная причина - риск и требования законодательства. Банки находятся под строгим контролем Центрального банка и обязаны юридически и финансово обосновывать каждый кредит.

"Официальный доход - это для банка главный доказательный фактор того, что заемщик сможет погашать кредит в долгосрочной перспективе. Если доход неофициальный, банк не может подтвердить его стабильность", - пояснил он.

Экономист подчеркнул, что даже реально существующий неофициальный доход для банка юридической силы не имеет: он не подтверждается документально, не учитывается в налоговой отчетности и может прекратиться в любой момент. Банки ориентируются не на слова заемщика, а только на документально подтвержденные финансовые данные.

"Кредиты - это обычно обязательство на несколько лет. Банк должен быть уверен, что финансовое положение заемщика останется стабильным на весь срок", - добавил он.

В то же время, по словам Насирли, в некоторых случаях банки могут косвенно обходить требование официального дохода. Например, кредит может быть выдан при наличии официального поручителя, ликвидного залога, кредита под депозит или совместного заемщика с официальным доходом.

"Для банка главное не сам официальный доход, а то, чтобы риск был компенсирован обеспечением", - отметил экономист.

Насирли также затронул тему небанковских кредитных организаций (НКК). Он объяснил, что они менее требовательны к официальному доходу из-за отсутствия банковского статуса:

"НКК регулируются мягче, выдают небольшие краткосрочные кредиты и компенсируют риск высокими процентами. Поэтому для людей с неофициальным доходом они кажутся более доступными, но в итоге стоимость кредита оказывается значительно выше".