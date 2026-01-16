В Баку стартует серия информсессий WUF13 для частного сектора и академкругов

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку будут проведены информационные сессии для представителей частного сектора, академических кругов и исследователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эти сессии организуются в рамках серии мероприятий для партнеров.

Первая сессия состоится 19 января.

На сессиях будет предоставлена общая презентация о WUF13, а также подробная информация о возможностях участия в Форуме для представителей бизнеса, академического сообщества, исследователей и их сетей. Цель мероприятий - поощрение национального представительства и участия.

Для регистрации на информационные сессии WUF13 необходимо подать заявку по ссылке. Заинтересованные участники должны указать краткую информацию о себе и выбрать время соответствующей сессии.

WUF13, как международная платформа для диалога и сотрудничества в сфере градостроительства, предоставляет организациям возможность проводить мероприятия в соответствии с темой форума "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".

В настоящее время продолжается регистрация на партнерские мероприятия, которые пройдут в рамках WUF13 в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Крайний срок подачи заявок - 29 января 2026 года. Для получения дополнительной информации о регистрации и организации мероприятий можно связаться по электронной почте [email protected].

WUF - это крупнейшая глобальная конференция по градостроительству с широким международным участием. На форуме рассматриваются самые актуальные вопросы, волнующие общества, включая быстрый рост городов и его влияние на сообщества, экономику, города, изменение климата и политику. WUF объединяет национальные, региональные и местные правительства, академические круги, лидеров бизнеса, специалистов по градостроительству и гражданское общество.