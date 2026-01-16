В сборной Азербайджана по футзалу произошло кадровое изменение

В составе сборной Азербайджана по футзалу, которая проведет учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи против команды Дании 22 и 24 января, произошло изменение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана.

Игрок "Нефтчи" Фарид Атакишиев не сможет принять участие ни в подготовительном процессе, ни в предстоящих встречах.

Причиной отсутствия футзалиста названы семейные обстоятельства.