https://news.day.az/sport/1809804.html В сборной Азербайджана по футзалу произошло кадровое изменение В составе сборной Азербайджана по футзалу, которая проведет учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи против команды Дании 22 и 24 января, произошло изменение. Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана.
В сборной Азербайджана по футзалу произошло кадровое изменение
В составе сборной Азербайджана по футзалу, которая проведет учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи против команды Дании 22 и 24 января, произошло изменение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана.
Игрок "Нефтчи" Фарид Атакишиев не сможет принять участие ни в подготовительном процессе, ни в предстоящих встречах.
Причиной отсутствия футзалиста названы семейные обстоятельства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре