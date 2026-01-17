Эта европейская страна захотела выйти из НАТО

На фоне обострения отношений внутри западной коалиции Франция получает реальную возможность покинуть НАТО. Об этом написано в статье издания Berliner Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью", - указали составители материала.

По словам автора такой инициативы, депутата Клеманс Гетте, необходимость подобных действий обусловлена сознательным решением Соединенных Штатов официально вернуться к неприкрытой имперской политике.

В тексте отмечается, что "разрыв с "западным лагерем" и его "высокомерными взглядами" в пользу независимой позиции усилит влияние Франции".