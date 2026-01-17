https://news.day.az/society/1810136.html

В Шамкире грузовик врезался в дерево, один человек погиб

На территории Шамкирского района произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовой автомобиль марки "Ford Transit" потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги. В результате аварии Ш.Гулиев (1982 г.р.) скончался на месте происшествия. На месте происшествия работают сотрудники полиции.