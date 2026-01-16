Условия дистанционной работы будут согласовываться иначе

Дополнительные условия труда при выполнении трудовых функций в дистанционной форме определяются трудовым договором по взаимному соглашению сторон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено Законом о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденным сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, положения Кодекса также распространяются на работников, выполняющих трудовые функции у себя дома или в дистанционной форме с использованием сырья, материалов и средств производства работодателя.

Дистанционной работой считается выполнение трудовой функции с использованием средств, обеспечивающих дистанционное выполнение работы (электронных, программно-технических, телекоммуникационных средств и др.) вне предприятия или рабочего места, созданного работодателем - физическим лицом, а также в любом другом месте, подходящем для выполнения работы или оказания услуг.