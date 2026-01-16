Раскрыто число отправленных на защиту Гренландии солдат НАТО

Страны НАТО по запросу Дании намерены отправить более 30 военнослужащих на защиту Гренландии от США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что семь европейских стран-членов НАТО подтвердили готовность отправить своих солдат. По подсчетам агентства, в ближайшее время Европа планирует направить примерно 34 военных на помощь в Гренландию.

Агентство отмечает, что больше всего военнослужащих направят Франция и Германия. В публикации отмечается, что Гренландия ожидает 15 французских военных и 13 немецких солдат.

"Остальные государства НАТО, присоединившиеся к инициативе, направляют довольно скромное число военных. Министерства обороны Норвегии и Финляндии намерены командировать по два офицера. А Великобритания и Нидерланды - по одному военному", - говорится в материале.