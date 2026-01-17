https://news.day.az/society/1810053.html В бакинском метро скончался пассажир Сегодня примерно в 11:30 на платформе станции "20 Января" ухудшилось самочувствие одного из пассажиров мужского пола. Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", незамедлительно на место была вызвана служба скорой медицинской помощи, однако спасти жизнь пассажира не удалось.
