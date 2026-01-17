В бакинском метро скончался пассажир

Сегодня примерно в 11:30 на платформе станции "20 Января" ухудшилось самочувствие одного из пассажиров мужского пола.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", незамедлительно на место была вызвана служба скорой медицинской помощи, однако спасти жизнь пассажира не удалось.

Инцидент не повлиял на интервалы движения поездов, задержек не было.