Трамп готов остановить девятую войну

Президент США Дональд Трамп высказал намерение заняться разрешением конфликта между Саудовской Аравией и сепаратистами в Йемене.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил в интервью британской газете The Daily Mail.

"Я думаю, что это еще одна война, которой нам придется заняться. Мы присвоим ей девятый номер", - сказал он.

Ранее Трамп утверждал, что с момента его возвращения в Белый дом США якобы остановили восемь войн.

Обстановка в Йемене обострилась в начале декабря 2025 года после того, как сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемого ОАЭ, установили контроль над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. В ответ на это власти республики аннулировали соглашение о совместной обороне с ОАЭ и запросили военную помощь у коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По информации близких к сепаратистам СМИ, ВВС королевства нанесли серию ударов по позициям ЮПС. В январе часть руководства ЮПС, прибывшая в Эр-Рияд на переговоры, объявила о роспуске организации. Сторонники лидера ЮПС Айдаруса аз-Зубайди, который, по заявлению аравийской коалиции, бежал в ОАЭ, отвергли решение о роспуске совета. 11 января власти Йемена объявили, что правительственные силы восстановили контроль над южными и восточными провинциями, включая временную столицу Аден.