В Женеве прошли дискуссии по WUF13 в рамках заседания Международного центра Низами Гянджеви

15-16 января 2026 года в швейцарском городе Женева в рамках 35-го заседания высокого уровня, организованного Международным центром Низами Гянджеви в партнерстве с Женевским офисом ООН, прошла панельная дискуссия на тему "Совместное решение глобального жилищного кризиса".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Организационный комитет WUF13, основными докладчиками в ходе обсуждения выступили председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах.

Мероприятие, посвященное теме "Многополярная раздробленность и переформатирование мультилатерализма в трансформационную эпоху", объединило более 50 высокопоставленных международных участников, представляющих свыше 30 стран.

В ходе заседания была особо подчеркнута острая необходимость коллективных действий для защиты международного права и общественного благосостояния, а также то, что обеспечение достойным жильем находится в центре устойчивого городского развития и отражено в Стратегическом плане UN-Habitat на 2026-2029 годы. В ходе дискуссий было отмечено, что важнейшими задачами являются преобразование глобальных обязательств в конкретные меры и ускорение обеспечения устойчивого и доступного жилья.

В своем выступлении Анар Гулиев отметил, что мультилатеризм является наиболее эффективным подходом к решению глобальных вызовов, с которыми ни одна страна не может справиться в одиночку, таких как изменение климата, стремительная урбанизация, неравенство и устойчивое развитие. В этом контексте он особо подчеркнул решающую роль городов и населенных пунктов как основных пространств, где глобальные решения превращаются в практические действия.

Он отметил, что города и инфраструктура Азербайджана, расположенного на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга, выступают "мостами", соединяющими регионы и общества. Говоря о масштабных восстановительных и интегрированных градостроительных проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, Анар Гулиев подчеркнул, что эти проекты направлены не только на восстановление территорий, но и на внесение вклада в долгосрочный мир, стабильность и региональное сотрудничество.

В завершение Анар Гулиев пригласил коллег принять участие в Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в Баку 17-22 мая 2026 года.

Отметим, что в заседании приняли участие высокопоставленные руководители и представители таких авторитетных организаций, как Всемирная организация здравоохранения, Конференция ООН по торговле и развитию, Всемирная торговая организация, Программа ООН по населенным пунктам, Международный союз электросвязи и Совместная программа ООН по ВИЧ/СПИД.

Заседание высокого уровня, совместно организованное Международным центром Низами Гянджеви и Женевским офисом ООН, является значимой международной платформой для укрепления многостороннего сотрудничества и обсуждения ключевых вопросов глобальной повестки.

WUF13 вновь продемонстрировала, что, играя активную роль в решении глобальных жилищных и градостроительных вызовов, она способствует укреплению межсекторального сотрудничества и ускорению устойчивого городского развития.