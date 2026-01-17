https://news.day.az/society/1810148.html На дороге Зыхский круг - Аэропорт снижена скорость В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на отдельных полосах дороги Зыхский круг - Аэропорт скоростной режим снижен до 20 км/ч. Как сообщает Day.Az, сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел были внесены изменения в информационно-скоростные табло.
В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на отдельных полосах дороги Зыхский круг - Аэропорт скоростной режим снижен до 20 км/ч.
Как сообщает Day.Az, сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел были внесены изменения в информационно-скоростные табло.
"Одновременно на всех табло установлен знак "скользкая дорога". Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в сообщении.
