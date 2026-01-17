В Азербайджане ожидаются дождь и снег

18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с кратковременными осадками.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, в некоторых районах осадки будут усиливаться, местами возможен дождь со снегом. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Северо-западный ветер будет умеренным, временами усиливаясь.

Температура воздуха ночью составит 0-3 °C, днем - 3-6 °C. Атмосферное давление - 770 мм рт. ст., относительная влажность ночью - 75-85 %.

По регионам страны ожидается кратковременный дождь, местами дождь со снегом; в горных и предгорных районах прогнозируется снег. В отдельных местах осадки могут быть сильными. Возможен туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит −4...1 °C, днем - 1-5 °C; в горах ночью - −5...−10 °C, в высокогорных районах - −13...−18 °C, днем - 0...−5 °C.

В горных и предгорных районах дороги будут обледеневшими.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az