Снежный апокалипсис на Камчатке

Камчатка оказалась во власти мощного снегопада, который сопровождался штормовым ветром и привел к серьезным последствиям для города.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За короткое время выпало аномально большое количество снега: улицы и дворы оказались завалены сугробами, движение транспорта было затруднено. После прекращения непогоды жители вместе с коммунальными службами приступили к массовой расчистке автомобилей и придомовых территорий.

Представляем вашему вниманию данное видео: