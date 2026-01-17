https://news.day.az/world/1810076.html Снежный апокалипсис на Камчатке - ВИДЕО Камчатка оказалась во власти мощного снегопада, который сопровождался штормовым ветром и привел к серьезным последствиям для города. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За короткое время выпало аномально большое количество снега: улицы и дворы оказались завалены сугробами, движение транспорта было затруднено.
Снежный апокалипсис на Камчатке - ВИДЕО
Камчатка оказалась во власти мощного снегопада, который сопровождался штормовым ветром и привел к серьезным последствиям для города.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За короткое время выпало аномально большое количество снега: улицы и дворы оказались завалены сугробами, движение транспорта было затруднено. После прекращения непогоды жители вместе с коммунальными службами приступили к массовой расчистке автомобилей и придомовых территорий.
Представляем вашему вниманию данное видео:
