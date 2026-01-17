Азербайджан укрепил позиции в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию

Азербайджан в ноябре 2025 года укрепил позиции в тройке крупнейших поставщиков трубопроводного газа в Турцию, подтвердив статус одного из ключевых игроков на турецком энергетическом рынке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по регулированию энергетических рынков Турции (EPDK), в отчетный период Турция импортировала из Азербайджана 1,036 млрд кубометров природного газа, что на 6,81% больше по сравнению с ноябрем 2024 года.

По объему ежемесячных поставок Азербайджан обошел Иран и стал вторым крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Турцию, уступив лишь России. При этом динамика поставок свидетельствует о том, что для Баку турецкое направление остается не только транзитным, но и самостоятельным стратегическим рынком сбыта, обеспечивающим устойчивый спрос на азербайджанский газ.

В ноябре Турция импортировала из Ирана 888,64 млн кубометров газа, что на 4,08% больше, чем годом ранее. Россия же экспортировала в Турцию около 1,205 млрд кубометров природного газа. При этом в ноябре прошлого года объем поставок превышал 2,729 млрд кубометров, что указывает на существенное сокращение российского присутствия на турецком рынке.

На этом фоне Азербайджан объективно укрепляет позиции одного из наиболее надежных трубопроводных поставщиков для Турции. Географическая близость, стабильность поставок и отсутствие санкционных рисков повышают значимость азербайджанского газа в условиях диверсификации импорта.

В целом в ноябре 2025 года импорт природного газа в Турцию составил около 5,038 млрд кубометров, что на 13,23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки трубопроводного газа сократились на 31,25% - до 3,130 млрд кубометров, тогда как импорт сжиженного природного газа вырос на 52,24% и достиг 1,908 млрд кубометров. При этом, несмотря на рост доли СПГ, трубопроводный газ сохраняет для Турции значение базового и более предсказуемого источника энергоснабжения, особенно в периоды сезонного роста потребления.

Долгосрочный характер азербайджано-турецкого энергетического партнерства подтверждается и новыми договоренностями между Анкарой и Баку. В начале года стороны подписали масштабное соглашение по поставкам азербайджанского газа общим объемом 33 млрд кубометров. В рамках договоренностей Турция будет ежегодно получать по 2,25 млрд кубометров газа с месторождения "Абшерон" в Каспийском море в течение 15 лет. Соглашение вступит в силу в 2029 году и рассчитано до 2040-х годов, при этом поставки будут осуществляться с использованием существующей инфраструктуры по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Как заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, благодаря долгосрочным контрактам и стратегии диверсификации Турция обеспечила свою энергетическую безопасность и продолжит получать природный газ по конкурентоспособным ценам, что дополнительно повышает ценность стабильных трубопроводных поставок.

Отметим, что, согласно данным Минэнерго Азербайджана, общий объем экспорта природного газа из Азербайджана в 2025 году достиг 25,2 млрд кубометров. Из этого объема 12,8 млрд кубометров было поставлено в Европу, 9,6 млрд кубометров - в Турцию, в том числе 5,6 млрд кубометров по газопроводу TANAP, 2,3 млрд кубометров - в Грузию и 0,5 млрд кубометров - в Сирию.

Таким образом, совокупность текущей динамики поставок и новых долгосрочных соглашений показывает, что Турция в газовой стратегии Азербайджана занимает системное место, выходящее за рамки транзитной функции. Для Баку турецкий рынок обеспечивает устойчивый сбыт значительных объемов газа, тогда как для Анкары азербайджанский газ остается одним из ключевых элементов энергетической безопасности. В этих условиях энергетическое сотрудничество двух стран приобретает все более институциональный и долгосрочный характер, закрепляя позиции Азербайджана как одного из базовых трубопроводных поставщиков для Турции на перспективу ближайших десятилетий.