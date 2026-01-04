Баку и Анкара подписали масштабное соглашение по поставкам азербайджанского газа в Турцию

Анкара и Баку подписали масштабное соглашение по поставкам азербайджанского газа в Турцию.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в эфире программы "Başkent Kulisi" на телеканале "Kanal 7".

"Фактически мы уже делимся первой новостью 2026 года. Два дня назад мы заключили с Азербайджаном новое соглашение в сфере природного газа общим объемом 33 млрд кубометров. С месторождения "Абшерон" в Каспийском море мы будем ежегодно получать по 2,25 млрд кубометров газа в течение 15 лет. Соглашение начнет действовать в 2029 году и будет продолжаться до 2040-х годов. Используя существующую инфраструктуру, мы будем поставлять этот газ в нашу страну по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум", - сказал министр.

Байрактар также отметил, что благодаря долгосрочным соглашениям и стратегии диверсификации Турция обеспечила свою энергетическую безопасность и продолжит получать газ по конкурентоспособным ценам.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере энергетики.