Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики

В рамках пятого заседания министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Алпарслана Байрактара.

Как сообщили Day.Az в министерстве энергетики, на встрече было выражено удовлетворение развитием энергетического сотрудничества стран за последний год.

Стороны обсудили нынешнее состояние взаимодействия в области углеводородной и возобновляемой энергетики и региональных проектов энергетической связности.

Были также оценены возможности сотрудничества с Турцией по проекту "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия - Азербайджан". Отмечалось, что этот проект внесет вклад в укрепление энергетических связей в формате ОТГ.