В США обозначили сроки размещения стабилизационных сил в Газе

Международные стабилизационные силы планируется развернуть на территории сектора Газа в начале 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JP).

"На начальном этапе в состав международных стабилизационных сил войдут только представители одной или двух стран, при этом в будущем к ним потенциально могут присоединиться и другие страны", - говорится в материале.

По словам источника, силы не будут разворачивать на территории Газы, находящейся под контролем палестинского движения ХАМАС.