https://news.day.az/world/1801477.html В США обозначили сроки размещения стабилизационных сил в Газе Международные стабилизационные силы планируется развернуть на территории сектора Газа в начале 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JP).
В США обозначили сроки размещения стабилизационных сил в Газе
Международные стабилизационные силы планируется развернуть на территории сектора Газа в начале 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JP).
"На начальном этапе в состав международных стабилизационных сил войдут только представители одной или двух стран, при этом в будущем к ним потенциально могут присоединиться и другие страны", - говорится в материале.
По словам источника, силы не будут разворачивать на территории Газы, находящейся под контролем палестинского движения ХАМАС.
