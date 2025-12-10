В ChatGPT заработал Photoshop и другие инструменты Adobe

Компания Adobe интегрировала некоторые инструменты Photoshop, Acrobat и Adobe Express в ChatGPT. Нововведения доступны всем пользователям, включая тех, у кого нет платной подписки, говорится на сайте компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, с помощью Photoshop в ChatGPT можно загружать фотографии, редактировать их с помощью предложенных вариантов и ползунков для ручной настройки, а затем сохранить или отправить в полноценное приложение для детальной доработки.

Acrobat позволяет работать с PDF: редактировать документы, объединять несколько файлов в один, а также генерировать текст на основе содержимого и сохранять его в формате PDF с заданным форматированием.

Adobe Express обеспечивает создание постеров, обложек и других графических материалов. Пользователю достаточно выбрать шаблон и указать изменения, которые необходимо внести - весь процесс происходит в чат-боте.

Для активации интеграций в ChatGPT необходимо выполнить несколько действий. Для Photoshop - согласиться с правилами использования, а для Acrobat и Express - войти в аккаунт Adobe. Все функции доступны через веб-версию и приложения ChatGPT для iOS и macOS. Владельцы Android пока могут использовать только Adobe Express, тогда как поддержка Acrobat и Photoshop будет добавлена позднее.