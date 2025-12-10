Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Туркменистане

10 декабря в Национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши состоялась международная конференция на тему "Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития".

в конференции приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Сначала гости ознакомились с выставкой, демонстрирующей богатое культурное наследие и современные достижения Туркменистана. В экспозиции были представлены стенды, наглядно отражающие успехи страны в различных областях и активное участие женщин в государственном строительстве, экономике, науке, образовании и здравоохранении.

Конференция собрала представителей международных организаций и экспертов для обсуждения важных инициатив в области расширения роли женщин и продвижения глобальной повестки дня устойчивого развития.

Выступившая на открытии мероприятия, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева выразила уверенность в том, что конференция пройдет в атмосфере активного и конструктивного диалога. Она заявила, что эта конференция станет эффективной платформой для продвижения инициатив, основанных на идее приверженности гуманизму. "Именно женщины обучают наших детей жизненным ценностям, прививают культуру мира и уважения. Их поддержка является основой для гуманистического общества. Для обеспечения всесторонней помощи необходимо создание международной сети центров поддержки женщин и детей. Важными вопросами являются оказание медицинской и психологической помощи детям, социальная и правовая поддержка женщин, оперативная гуманитарная помощь, формирование мобильных медицинских групп", - подчеркнула Огулджахан Атабаева. Она также рассказала о значимости активного участия женщин в социальных, политических и экономических процессах.

Генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая сообщила, что в этом году отмечаются три важные даты - 80-летие Организации Объединенных Наций, 30-летие Пекинской декларации и 30-летие международного признания статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. "Статус нейтралитета Туркменистана составляет основу внешней политики страны, направленной на развитие диалога, посредничества и сотрудничества. Женщины в Туркменистане играют важную роль в этих процессах. Они представляют страну в ООН и других международных организациях, участвуют в переговорах и вносят вклад в расширение многостороннего диалога. Женщины также активно участвуют в парламенте при обсуждениях вопросов образования, науки, культуры, молодежной политики, социальной защиты и здравоохранения", - отметила генеральный директор.

Глава Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева, подчеркнув защиту прав женщин в их стране, сообщила об учреждении бесплатных магистерских программ для девушек и женщин, а также стипендий для обучения в ведущих университетах мира. В настоящее время 35 процентов студентов, обучающихся за рубежом за счет государственных средств, составляют женщины. "Мы также создали уникальную программу-акселератор для женщин-предпринимателей, предоставляющую им доступ к качественному финансированию, наставничеству и мировому опыту", - заявила она.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в своем выступлении отметила, что лидерство, знания и опыт женщин имеют решающее значение для устойчивого развития общества. Лейла Алиева проинформировала о деятельности Фонда Гейдара Алиева, в том числе о его международных проектах. "Фонд реализовал проекты по строительству и реконструкции школ в ряде стран, включая Китай, Грузию, Египет, Россию, Румынию, Вьетнам и Нидерланды. Реализованы программы по реконструкции школы для девочек и школьной инфраструктуры в Пакистане, а также по оснащению оборудованием информационных технологий в Кении и Руанде". Она также подчеркнула, что поддержка образования и развития девочек оказывается в рамках проектов в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Гондурасе. Выразив удовлетворение тем, что женщины занимают особое место в современном обществе, вице-президент Фонда сказала, что они являются хранительницами семейных ценностей и культурных традиций.

Лейла Алиева заявила, что деятельность Фонда Гейдара Алиева охватывает такие важные сферы, как наука, образование, здравоохранение, культура и экология, и за прошедший период в этих направлениях были реализованы местные и международные проекты. В своем выступлении она также коснулась проблемы значительного cнижения уровня Каспийского моря, являющегося общей ценностью: "Снижение уровня Каспия серьезно влияет на жизнь морских обитателей, таких как осетровые, лосось и тюлени. Загрязнение каспийских вод продолжает усугублять их состояние. Это глобальная проблема, с которой мы должны бороться сообща, и я верю, что мы сможем спасти наше море".

Другие выступавшие рассказали о роли женщин в обществе, отметив, что они являются основными носителями и хранителями культурных ценностей, обычаев, традиций и нравственных норм. Подчеркнув важность максимального участия женщин в политике и экономике для достижения устойчивого развития, выступавшие отметили, что такие конференции являются важной платформой для многостороннего диалога. Была отмечена необходимость укрепления партнерства между государственными структурами, гражданским обществом и международными организациями для устранения проблем, препятствующих полной реализации потенциала женщин.

Конференция продолжила свою работу в формате панельных заседаний.