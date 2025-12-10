Суд отклонил ходатайство в отношении Али Керимли

В связи с мерой пресечения в виде ареста в отношении председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, задержанного в ходе операции Службы государственной безопасности (СГБ), в суд было подано обращение об изменении меры пресечения.

Как сообщает Day.Az, сегодня Сабаильский районный суд рассмотрел ходатайство и вынес решение.

Суд отклонил ходатайство.

Напомним, что Сабаильский районный суд избрал в отношении Али Керимли меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 15 дней. Бакинский апелляционный суд оставил это решение в силе.

Али Керимли предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).

Отметим, Али Керимли и член президиума партии Мамед Ибрагим были допрошены в СГБ в рамках расследования уголовного дела. После проведения обысков в их домах они были доставлены в СГБ.

Обыски и допрос Али Керимли и Мамеда Ибрагима связаны с уголовным делом, расследуемым в отношении Рамиза Мехтиева.

Бывшему руководителю Администрации Президента Рамизу Мехтиеву предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём).