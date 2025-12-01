В отношении Али Керимли избрана мера пресечения в виде ареста

В отношении председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли избрана мера пресечения в виде ареста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Сабаильском районном суде рассмотрели представление в отношении председателя ПНФА Али Керимли, задержанного Службой госбезопасности.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней.

Али Керимли предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (Действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства).

Отметим, что 29 ноября СГБ провела обыск в доме А.Керимли в связи с уголовным делом Рамиза Мехтиева, расследуемым СГБ.

Напомним, что Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство в отношении Рамиза Мехтиева, привлеченного к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Ему предъявлены обвинения по статьям 278.1 (Действия, направленные на насильственный захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, полученного преступным путем) УК.