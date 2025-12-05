Суд отклонил апелляционную жалобу Али Керимли

Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе на меру пресечения в виде ареста, избранную в отношении задержанного в ходе операции СГБ председателя ПНФА Али Керимли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эмина Мехтиева было вынесено решение.

Апелляционная жалоба была отклонена, и решение о применении меры пресечения в виде ареста оставлено в силе.

Напомним, решением Сабаильского районного суда в отношении Али Керимли была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней.

Али Керимли предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).

Отметим, Али Керимли и член президиума партии Мамед Ибрагим были допрошены в СГБ в рамках расследования уголовного дела. После проведения обысков в их домах они были доставлены в СГБ.

Обыски и допрос Али Керимли и Мамеда Ибрагима связаны с уголовным делом, расследуемым в отношении Рамиза Мехтиева.

Бывшему руководителю Администрации Президента Рамизу Мехтиеву предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём).