Эти три страны перебазируются в Норфолк в рамках НАТО

Финляндия, Швеция и Дания в пятницу перейдут в состав Объединенного оперативного командования НАТО в Норфолке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телерадиокомпанию Yle, об этом говорится в заявлении НАТО.

Норфолк расположен на восточном побережье США в штате Вирджиния.

Ранее страны действовали под совместным оперативным командованием, базирующимся в Брюнссуме (Нидерланды).

Исландия и Норвегия, как и Великобритания, уже находились под юрисдикцией Норфолка. Юрисдикция Брюнссума включает, помимо прочего, страны Балтии.

"Это была первая значимая цель членства Финляндии в НАТО, и она связана с успехами в достижении других целей НАТО, таких, как создание сухопутного командного пункта в Миккели и передовых сухопутных войск", - прокомментировал министр обороны Антти Хяккянен (Конгресс).

"Крайне важно усилить наше присутствие на Севере. Эта реорганизация, в рамках которой все страны Северной Европы будут подчинены Норфолку, позволит добиться именно этого", - заявил командующий Европейским командованием НАТО генерал Алексус Гринкевич в заявлении НАТО.

Гринкевич описал Норфолк как стратегический мост между Северной Америкой и Европой, задача которого заключалась не только в защите морских путей.