https://news.day.az/world/1800051.html

Цены на золото поднялись

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже Сomex повысилась на 14,1 доллара и достигла отметки 4 257,1 доллара. Как передает Day.Az , серебро подорожало на 1, 51 доллара - до 59,01 доллара за тройскую унцию.