Азербайджан и Грузия могут реализовать совместные проекты против глобальных информугроз

Азербайджан и Грузия могут реализовать совместные проекты против глобальных информационных угроз и укрепить сотрудничество в этом направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, выступая на церемонии открытия Азербайджано-Грузинского медиафорума на тему "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность".

Он напомнил, что Агентство развития медиа реализует уже ставшие традиционными системные меры по повышению уровня медиаграмотности в обществе. Проведение в Азербайджане ежегодно в декабре Недели медиаграмотности еще больше усиливает просветительскую работу в этой сфере.

"Мы готовы к сотрудничеству и обмену опытом в этом направлении с нашими грузинскими коллегами. Дружба и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией являются образцовой моделью сотрудничества в регионе. Азербайджано-Грузинский медиафорум позволит нашим отношениям выйти на новый этап в сфере медиа", - заключил А.Исмаилов.