В США установили бронзовую статую Робокопа

В Детройте возле торгового центра в районе Восточного рынка установили бронзовую статую Робокопа высотой 3,3 м.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на совладельца кинокомпании Free Age Джима Тоскано.

По словам Тоскано, статуя стоит привинченной к тротуару, и даже в снежную бурю и в темноте люди проезжают мимо, чтобы посмотреть на нее.

"Робокоп" вышел на экраны в 1987 году. В картине Детройт будущего изображен как город, погрязший в преступности. Питер Уэллер сыграл полицейского, которого в результате эксперимента врачи превращают в почти неуязвимого киборга.