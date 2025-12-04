https://news.day.az/economy/1799846.html В Азербайджане усиливается финансовая база страховки от безработицы В январе-ноябре текущего года взносы по страхованию от безработицы в Азербайджане составили 203 миллиона манатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана. Согласно информации, этот показатель на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В Азербайджане усиливается финансовая база страховки от безработицы
В январе-ноябре текущего года взносы по страхованию от безработицы в Азербайджане составили 203 миллиона манатов.
Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана
Согласно информации, этот показатель на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Отмечено, что за этот период поступления от внебюджетных организаций увеличились на 11,4% и составили 155 миллионов манатов.
Таким образом, за аналогичный период прошлого года объем взносов по страхованию от безработицы составил 183,9 миллиона манатов.
