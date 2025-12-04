В Мардакяне ограничат подачу света

Подача электроэнергии в части поселка Мардакян будет временно приостановлена в связи с проведением восстановительных работ.

Как передает Day.Az, об этом сообщило ОАО "Азеришыг".

В ведомстве уточнили, что работы по ремонту электропроводки проводятся на территории Хазарского районного управления энергоснабжения и сбыта. В этой связи в четверг с 09:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение на участке улицы 28 Мая в поселке.

В "Азеришыг" отметили, что после завершения восстановительных мероприятий потребители в указанном районе будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.