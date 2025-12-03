НАСА активизирует программу ядерных двигателей

Кандидат на пост главы НАСА миллиардер Джаред Айзекман пообещал Сенату Конгресса США, что Вашингтон опередит Пекин в лунной гонке. Об этом на подготовленную запись выступления ссылается агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Америка вернется на Луну раньше нашего великого соперника, и мы обеспечим прочное присутствие, чтобы понять и реализовать научную, экономическую и национальную безопасность лунной поверхности", - написал кандидат, при этом прямо не назвав Китай американским соперником.

Айзекман отметил, что НАСА "подготовит почву для будущих миссий на Марс и дальше" отчасти за счет "расширения и ускорения инвестиций в программы ядерных двигателей и наземной энергетики".