Канада и Германия выделят дополнительные средства на оружие для Украины Канада и Германия выделят дополнительно по $200 млн на поставки вооружения производства США для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, "Список приоритетных потребностей Украины"). Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о выделении этих средств перед своей поездкой в Брюссель для участия в заседании глав МИД стран-членов НАТО.
О планах Канады сообщила министр иностранных дел страны Анита Ананд.
