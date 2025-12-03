Канада и Германия выделят дополнительные средства на оружие для Украины

Канада и Германия выделят дополнительно по $200 млн на поставки вооружения производства США для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, "Список приоритетных потребностей Украины"). Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о выделении этих средств перед своей поездкой в Брюссель для участия в заседании глав МИД стран-членов НАТО.

О планах Канады сообщила министр иностранных дел страны Анита Ананд.