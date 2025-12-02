Азербайджан как донор: гуманитарное измерение внешней политики

Автор: Азер Ахмедбейли

После восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджан укрепил свои позиции как ведущий участник региональных процессов на Южном Кавказе и не только там. Экономическое развитие, энергетическая инфраструктура, способность выстраивать рабочие отношения с ведущими мировыми державами обеспечивают ему статус государства, способного влиять на международную политику. Азербайджан стал активным участником глобальных процессов, расширив дипломатические связи и значительно усилив своё международное присутствие.

На этом фоне есть направление, которое нечасто оказывается в центре внимания, но, в том числе, благодаря которому страна смогла завоевать и серьезно укрепить свой авторитет на международной арене.

Азербайджан стал государством, регулярно предоставляющим гуманитарную и финансовую поддержку десяткам стран. Речь идёт о донорской деятельности - практической и осязаемой помощи государствам, сталкивающимся с нехваткой ресурсов или различного рода кризисами.

Системность эта деятельность приобрела после создания в 2011 году Агентства помощи международному развитию (AIDA) при МИД Азербайджана. С момента создания агентство реализовало программы в десятках стран. Наличие подобного института выделяет страну среди государств постсоветского пространства, большинство из которых продолжают оставаться получателями помощи.

В мировой практике статус страны-донора рассматривается как признак зрелости и определённого уровня развития. Мотивация доноров различается: для части государств помощь является инструментом мягкого влияния, для других - способом укрепить свои позиции в международных структурах. Во многих случаях присутствует чисто гуманитарная мотивация, когда решение о предоставлении помощи продиктовано не политическими расчётами, а спонтанным ответом на человеческие потери или социальные последствия кризиса.

Основным международным клубом доноров остаётся Комитет содействия развитию (DAC) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В него входят наиболее развитые государства, ежегодно выделяющие многомиллиардные суммы на донорскую помощь слаборазвитым странам.

Азербайджан в эти структуры не входит, поскольку объёмы его помощи несопоставимы с масштабами взносов стран ОЭСР и не предназначены для работы на глобальном уровне распределения ресурсов. Однако сам факт того, что страна находит возможность оказывать помощь другим, когда еще недавно сама несла бремя наличия более миллиона беженцев, вызывает уважение и выглядит скорее исключением, чем правилом - не каждая страна в подобных условиях поступила бы также.

Это позволяет рассматривать Азербайджан как государство, которое, несмотря на собственный сложный путь, способно, как ответственный субъект международного сообщества, вносить конкретный вклад в решение международных гуманитарных задач.

Эта новая роль была особенно заметна в период пандемии COVID-19, когда международная система столкнулась с беспрецедентной нагрузкой. Азербайджан предоставил финансовую и гуманитарную помощь более чем восьмидесяти странам, направив защитные материалы, медицинское оборудование, тест-системы и иную необходимую поддержку. Дополнительно десять миллионов долларов были перечислены Всемирной организации здравоохранения для помощи государствам с низким уровнем дохода.

В рамках этой же работы Азербайджан предоставил дозы вакцин государствам Движения неприсоединения и заявил о готовности выделить дополнительные объёмы для распределения среди нуждающихся. Азербайджан также выступил инициатором проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с пандемией, что стало единственным подобным случаем реакции на глобальную угрозу, а это характерно для зрелых международных игроков.

После пандемии донорская деятельность Азербайджана не сократилась, а напротив, расширилась. Она получила продолжение в форме адресной помощи. После разрушительного землетрясения 2023 года в Турции Азербайджан направил спасательные подразделения, тяжёлую технику, медицинское оборудование и полевой госпиталь. Украине Азербайджан поставлял топливо, генераторы, медикаменты, оборудование для восстановления ключевых объектов энергетики и до сих пор это делает.

Через AIDA были реализованы проекты в Африке - в сфере водоснабжения, оснащения школ, модернизации сельских медицинских пунктов и обеспечения больниц оборудованием. Следует также отметить поддержку систем здравоохранения в Пакистане, образовательные проекты в Грузии, участие в восстановлении инфраструктуры в ряде государств Ближнего Востока.

В Азии поддержка предоставлялась в виде медицинских поставок, образовательных материалов и целевых грантов. Через международные гуманитарные структуры Азербайджан участвовал в поддержке стран, принимающих сирийских беженцев, включая Иорданию. География помощи включала и Латинскую Америку, где реализовывались программы поддержки образовательных учреждений и модернизации медицинской инфраструктуры.

Сегодня Азербайджан выделяется как государство, которое не только стало самодостаточным, но и проводит собственную гуманитарную политику, которая подтверждается конкретными действиями, зафиксированными в официальных отчётах и международной статистике. Именно эта практическая сторона делает донорскую деятельность страны одним из наиболее объективных индикаторов роста ее международного статуса. Последовательность в этой деятельности позволяет говорить о том, что она стала устойчивым направлением внешней политики Азербайджана.

Если же говорить не об официальных отчетах, а о конкретной помощи в кризисных ситуациях, например, о программе психологической реабилитации украинских детей в Азербайджане, то она не требует комментариев или интерпретаций. В конечном счете, именно эта помощь остаётся в памяти людей, и во многом через неё и формируется восприятие сегодняшнего Азербайджана.