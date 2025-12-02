В Никарагуа зафиксировано усиление вулканической активности

В Никарагуа, городе Масая было зафиксировано усиление вулканической активности, сопровождающееся выбросами газа и повышением температуры в кратере.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается о появлении новых трещин на внутренней стенке вулкана, а также о кратковременных всплесках пепловых выбросов.