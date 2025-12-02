https://news.day.az/world/1799418.html В Никарагуа зафиксировано усиление вулканической активности - ВИДЕО В Никарагуа, городе Масая было зафиксировано усиление вулканической активности, сопровождающееся выбросами газа и повышением температуры в кратере. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается о появлении новых трещин на внутренней стенке вулкана, а также о кратковременных всплесках пепловых выбросов.
В Никарагуа зафиксировано усиление вулканической активности - ВИДЕО
В Никарагуа, городе Масая было зафиксировано усиление вулканической активности, сопровождающееся выбросами газа и повышением температуры в кратере.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается о появлении новых трещин на внутренней стенке вулкана, а также о кратковременных всплесках пепловых выбросов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре