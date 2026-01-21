"Кяпаз" использовал 10 игроков молодежной академии в контрольных матчах

В рамках зимних сборов "Кяпаз" провел два контрольных матча, которые стали показательными с точки зрения привлечения молодежи.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в этих встречах главный тренер команды Азер Багиров предоставил игровое время десяти воспитанникам клуба.

На поле выходили вратарь Эльгюн Байрамов, защитники Арзу Атакишиев, Умид Самедов, полузащитники Фарид Калянтаров, Амур Юсифов, Рауль Исагов, Нихат Исагов, а также нападающие Шахнур Исмайылов, Садыг Шафиев и Эльхан Мамедов.

После матчей Багиров выразил уверенность, что футболисты, приглашенные из академии, в будущем могут стать реальными кандидатами в основной состав команды.