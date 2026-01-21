В Азербайджане произошло землетрясение

В Агсуинском районе произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков раполагался в 13 километрах к югу от станции Пиргулу. 

Землетрясение произошло в 01:52 по местному времени. Магнитуда составила 3,3, глубина очага - 7 километров.

Подземные толчки ощущались силой до 3 баллов.