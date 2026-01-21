https://news.day.az/society/1810849.html В Азербайджане произошло землетрясение В Агсуинском районе произошло землетрясение. Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков раполагался в 13 километрах к югу от станции Пиргулу. Землетрясение произошло в 01:52 по местному времени. Магнитуда составила 3,3, глубина очага - 7 километров.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Агсуинском районе произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков раполагался в 13 километрах к югу от станции Пиргулу.
Землетрясение произошло в 01:52 по местному времени. Магнитуда составила 3,3, глубина очага - 7 километров.
Подземные толчки ощущались силой до 3 баллов.
