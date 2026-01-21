В Швеции умерла сестра короля принцесса Дезире

Принцесса Дезире, сестра короля Швеции Карла XVI Густава, умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сестра его величества короля, принцесса Дезире, баронесса Сильфвершильд, мирно скончалась в своем доме в Коберге в Вестергётланде в среду, 21 января 2026 года, в окружении семьи. Принцессе было 87 лет", - говорится в сообщении.

Король выразил соболезнования детям принцессы Дезире и их семьям. Он распорядился 21 января приспустить флаги в своей резиденции - дворце Дроттнингхольм - и дворце Хага, где живет наследная принцесса Виктория.

Принцесса Дезире, баронесса Сильфвершильд (родилась в 1938 году), была вдовой барона Никласа Сильфвершильда (1934-2017) и жила в замке Коберг в Вестергётланде. Информация о похоронах принцессы Дезире будет предоставлена позже.